POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

L’ipotesi meteo climatica dell’Anticiclone, al momento, è quella prevalente. I più autorevoli modelli matematici proseguono per la loro strada, pur evidenziando alcune differenze che debbono essere prese in considerazione.

Vi sono emissioni, giornalmente, che provano a sovvertire un destino che sembrerebbe già scritto. Ovvero il destino di un Inverno rimandato, a questo punto, al mese di febbraio. Sì, perché il Vortice Polare sta condizionando eccome la troposfera, determinando una staticità anticiclonica che a questo punto rischi di protrarsi più del dovuto.

C’è poco da gioire, è bene rimarcarlo, perché se realmente dovesse andare così si andrebbe incontro all’ennesima anomalia soprattutto a livello precipitativo. Perché un po’ di freddo sta arrivando e potrebbe continuare a interessare il Sud Italia, ma nulla più.

IL METEO A BREVE TERMINE

Freddo come detto che sta arrivando e in molte regioni sta già facendo sentire il proprio apporto determinando una diminuzione delle temperature.

Diminuzione che sarà generalizzata nel corso del fine settimana, allorquando il nucleo gelido che scivolerà sui Balcani – lambendoci – andrà a posizionarsi tra Grecia e Turchia. La struttura depressionaria associata provocherà qualche precipitazione al Centro Sud, che visto il quadro termico potrebbe assumere carattere nevoso a bassa quota.

Sui settori occidentali del Paese l’influenza anticiclonica sarà evidente e avremo bel tempo, anche nei prossimi giorni.

INVERNO RIMANDATO?

Il rischio è altissimo, anzi le probabilità a questo punto sono tutte a favore dell’Alta Pressione. Che piaccia a no rischiamo di dover commentare l’ennesima anomalia stagionale ma soprattutto l’ennesimo mese di gennaio anticiclonico.

Le cause verranno discusse in un altro articolo, che confidiamo di proporvi nel corso della giornata, fatto sta che con un Vortice Polare in grado di sovvertire tutti i pronostici c’è poco da fare. Per qualche azione artica dovremo attendere febbraio, anche se la finestra di fine mese resta ancora valida per alcune dinamiche che potrebbero subentrare improvvisamente.

Diciamo che qualche modello matematico prova a interrompere l’egemonia anticiclonica, ma più che altro si tratta di un timido tentativo che rischia di fare il buco nell’acqua. Dovendo essere realisti possiamo dirvi che da qui ai primi di febbraio dominerà l’Anticiclone.

IN CONCLUSIONE

Inverno finito? Difficile dirlo, di certo le premesse erano ottime, se non addirittura eccezionali. Ma a questo punto conviene navigare a vista e attendere che arrivi qualche segnale atmosferico più convincente.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.