POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Difficile sciogliere la prognosi. Aspettavamo metà gennaio per poter avanzare ipotesi meteo climatiche un po’ più affidabili, ma i modelli matematici continuano a mostrarci diverse soluzioni. O meglio, continuano a proporci una netta contrapposizione tra l’Anticiclone e il gelo dell’est.

Contrapposizione che potrebbe risolversi, per un po’ di tempo, a favore della struttura anticiclonica. Struttura che si andrà a collocare, ostinatamente, sull’Europa centro occidentale e le propaggini orientali si estenderanno sulle nostre regioni. Sul lato est, come detto, sfilerà aria molto fredda che andrà a generare un vero e proprio lago d’aria gelida a due passi da noi.

Secondo alcuni centri di calcolo internazionali, seppur a singhiozzo, qualche rasoiata fredda potrebbe coinvolgerci più o meno direttamente, soprattutto nel corso dell’ultima settimana di gennaio.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il miglioramento del tempo ha preso il sopravvento o meglio, l’Alta Pressione sta prendendo il sopravvento. Ci aspettiamo condizioni di stabilità atmosferica prevalente per tutto il fine settimana, peraltro con temperature massime che tenderanno a salire un po’ dappertutto. Di notte, invece, continuerà a far freddo a causa delle inversioni termiche e dell’aria fredda depositatasi nei bassi strati. Attenzione, quindi, alle gelate.

Lunedì, invece, la struttura anticiclonica potrebbe lasciar filtrare un piccolo vortice ciclonico secondario, foriero di instabilità e di un nuovo temporaneo calo delle temperature. Difficile, al momento, dirvi quale potrebbe essere la traiettoria esatta. Anche perché, giusto dirlo, tale ipotesi andrà confermate da tutti i principali modelli matematici.

IPOTESI GELO ULTIMA DECADE

Torniamo su quella che al momento è da considerarsi una delle ipotesi in campo, perché l’altro – lo avrete capito – contempla la persistenza dell’Alta Pressione.

L’aria gelida si accumulerà con decisione sull’Europa orientale, il che chiaramente rappresenterà un elemento da tenere in seria considerazione. Giusto evidenziare, inoltre, come l’Alta Pressione abbia voglia di provare a spingersi verso nord e qualora dovesse riuscire a puntare in direzione della Scandinavia potremmo assistere all’espansione dell’aria gelida verso ovest.

Ovvio che stiamo parlando di dinamiche puramente invernali, ma fin tanto che l’Alta Pressione resterà arroccata sull’Europa centrale, senza altre possibilità, la stabilità atmosferica potrebbe rappresentare la soluzione dominante.

IN CONCLUSIONE

A chi ci chiede, osservando mappe e leggendo le nostre analisi, che ne sarà dell’Inverno rispondiamo che l’Inverno è tutt’altro che finito. Il bello, secondo noi, potrebbe ancora arrivare.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.