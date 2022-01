POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Quello che fino a qualche giorno fa era stato definito – giustamente – un vero e proprio reset barico si sta rivelando estremamente deleterio per le sorti dell’Inverno. Le condizioni meteo climatiche, nettamente migliorate, ci stanno proponendo l’Anticiclone Africano.

Il Vortice Polare, che sembrava in netta difficoltà, sta pigiando sull’acceleratore innescando l’approfondimento di un’enorme struttura depressionaria in pieno Atlantico e la conseguente fiammata subtropicale in direzione delle nostre regioni.

Alta Pressione che dovrebbe accompagnarci sino a metà della prossima settimana, allorquando il quadro meteo climatico potrebbe nuovamente cambiare. Un cambiamento importante, anzi verrebbe da dire fondamentale per le sorti dell’Inverno e in particolare del mese di gennaio. Seguiteci, ne parleremo.

IL METEO A BREVE TERMINE

Che dire dei prossimi giorni? Dovremo fare i conti con la possanza dell’Anticiclone Africano. Struttura che per un po’ di tempo si era scordata delle nostre regioni e più in generale del vecchio continente, ma vista la lunga assenza ha ben pensato di recuperare tutto con gli interessi.

Le temperature sono letteralmente esplose, puntando valori che sarebbero più adeguati alla tarda primavera piuttosto che ai primi di gennaio. Vi avevamo detto che sarebbero caduti vari record ed è quello che sta succedendo.

Per un cambiamento dovremo pazientare ancora qualche giorno, fin da lunedì ci aspettiamo una graduale contrazione anticiclonica che dovrebbe sfociare nel peggioramento o comunque nel crollo termico dell’Epifania.

SCENARI INVERNALI

Epifania che, lo ripetiamo, potrebbe segnare un punto di svolta stagionale. L’aria fredda, inizialmente di origine polare marittima, dovrebbe portarci finalmente condizioni climatiche più consone al periodo.

In seconda battuta potrebbe subentrare aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico. Alcuni modelli matematici sembrano credere convintamente nell’arrivo di un’irruzione coi fiocchi, ipotesi che peraltro potrebbe avere il suo perché qualora il Vortice Polare dovesse andare incontro a disturbi di una certa consistenza.

Il tutto avverrebbe a metà gennaio, ovvero un periodo durante il quale statisticamente abbiamo le risposte sul prosieguo della stagione invernale.

IN CONCLUSIONE

La pausa invernale terminerà tra non molto, ma dovremo capire se si tratterà di un ritorno del freddo in grande stile o più semplicemente un tentativo di sblocco da uno stallo anticiclonico che altrimenti rischierebbe di diventare pericolosissimo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.