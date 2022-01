POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Sull’irruzione artica d’inizio febbraio sembrano non esserci dubbi, ciò che resta da valutare è pur sempre la traiettoria della colata fredda sulla quale i modelli matematici continuano a balbettare.

L’indecisione è evidente, c’è una certa tendenza a spostare il tutto verso la Grecia ma con coinvolgimento delle regioni meridionali, il ché chiaramente potrebbe riservare sorprese meteo climatiche invernali anche su altre zone del Paese. Non è ancora chiaro se l’irruzione sarà in grado di mostrarsi più tenace e in grado di impattare sulle nostre regioni, per sciogliere la prognosi occorrerà attendere ancora qualche giorno.

Per il prosieguo le ipotesi in campo sono diverse. C’è chi vede un Vortice Polare in grado di riprendersi la scena, schiacciando l’Alta Pressione sui paralleli, chi invece ipotizza una frenata con conseguente genesi di interessanti movimenti meridiani. La partita è ancora aperta.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda i prossimi giorni registriamo uno spostamento del nucleo freddo, atteso nel fine settimana, verso est. Purtroppo dobbiamo constatare questa tendenza all’orientalizzazione delle irruzioni, tendenza che deriva dalla NAO e dal conseguente posizionamento dell’Alta Pressione.

Tra sabato e domenica potremmo assistere a qualche fugace precipitazione sul medio basso Adriatico e al Sud, fenomeni che in virtù del calo termico potrebbero assumere carattere nevoso a bassa quota.

Nel resto d’Italia, soprattutto sui settori occidentali, dovrebbe persistere la protezione anticiclonica con conseguente stabilità atmosferica e minore incidenza del freddo.

INVERNO APPESO A UN FILO

Purtroppo è così, l’Inverno è appeso a un filo. Come detto in apertura, al di là dell’irruzione artica d’inizio febbraio – che potrebbe avere effetti secondari sul nostro Paese – varie proiezioni modellistiche continuano a proporci un Vortice Polare estremamente forte e in quanto tale decisamente condizionante.

Se così fosse l’Alta Pressione potrebbe continuare a interessarci, determinando condizioni di bel tempo un po’ ovunque.

L’altra ipotesi, al momento la meno probabile, è che il Vortice Polare possa frenare determinando una buona spinta anticiclonica sui meridiani con conseguente nuova irruzione stavolta più centrale. Se così fosse vi sarebbe la possibilità di poter osservare azioni invernali importanti, anche sull’Italia.

IN CONCLUSIONE

E’ un Inverno, al momento, avaro di freddo e neve. Diciamo che sta proseguendo sulla falsa riga di quanto accaduto l’anno scorso, pur considerando che abbiamo davanti il mese di febbraio e che potrebbe portarci – seppur con difficoltà – a un cambiamento della situazione.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.