Siamo in Brasile, a Horizontina, località della regione del Rio Grande. Un gruppo di vigili del fuoco è intento a spegnere un incendio in un campo, quando improvvisamente si erge un tornado. Osservando il video non è ben chiaro se si tratti di un classico tornado di fuoco. In zona, oltre che un’ondata di calore, si sono avuti intensi, ma localizzati temporali con grandine di grosse dimensioni. Perciò il dubbio sul tipo di tornado rimane, anche se vi è un’alta percentuale che si tratti di un fenomeno similare al tornado di polvere vista la calura.