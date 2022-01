Gli asteroidi sono corpi di medie e piccole dimensioni in orbita disordinata che ruotano intorno al Sole tra Marte e Giove, costituiscono forse il residuo di un antico pianeta distrutto o non formato. Il termine si confonde spesso con meteorite che in realtà indica un bolide che precipita sulla Terra e quindi non è affatto in orbita.

La fascia degli asteroidi è quella regione dello spazio dove ruotano migliaia di corpi rocciosi, con diametro limitato, il maggiore è Cerere, individuato nel 1800 dall’astronomo Piazzi, è praticamente l’unico corpo di un certo rilievo in tutto il sistema. Questo corpo celeste ha un diametro di 1000 chilometri, mentre all’incirca di altri 2000 asteroidi se ne conosce l’orbita precisa. Ricordiamo oltre a Cerere anche Vesta, Pallade, Igea, Davida, Camilla ecc.

L’asteroide di 1,1 chilometri (7482) 1994 PC1, scoperto appunto dall’astronomo “Robert McNaught nel 1994”, ne è un esempio. Sappiamo che c’è probabilità è transitato il 18 gennaio 2022, toccando il punto più vicino alla Terra. Non c’era nessun pericolo, infatti è transitato a 2 milioni di chilometri dalla Terra. La sua scia ha avuto uno scarto di soli 133 chilometri rispetto alle previsioni, un valore che potrebbe sembrarci enorme, ma non lo è.

L’asteroide è catalogato tra quelli pericolosi per la Terra, in quanto successivi passaggi, potrebbero avvenire molto più ravvicinati.

Nella zona del cosmo chiamata “fascia degli asteroidi” si stima che siano presenti almeno 50.000 corpi con diametro inferiore ad 1 chilometro. Se ne distinguono di due tipi: silicatici, di colore rosso, luminosi e carbonosi di colore scuro, opachi, perché i componenti di questo elemento riflettono male la luce.

Ad una distanza maggiore dal Sole sono presenti altri asteroidi che, inseriti nel campo gravitazionale di Giove, ne seguono o ne procedono il moto.

L’asteroide 1997 PC1 è di tipo sassoso di classe S, molto luminosa e attualmente si trova tra il firmamento Pesci/Balena” (super ammasso di galassie), e viaggia ad una velocità di 2 gradi all’ora, cioè a 20 chilometri al secondo.

È stato possibile osservarlo solo un potente telescopio. Pertanto, è possibile osservarlo con l’ausilio di immagini archiviate dalla Nasa.