Avete sempre mostrato un notevole interesse per quanto concerne gli asteroidi? Se siete affascinati dalle storie concernenti questi piccoli corpi celesti e spesso vi ponete domande su argomentazioni che li riguardano, allora questa è proprio una lettura adatta a voi.

Volete sapere esattamente quando è stata l’ultima volta che un asteroide ha impattato con la “Terra”? Questo tipo di avvenimento si può asserire con certezza che accade ogni giorno.

Difatti degli “asteroidi” di piccole dimensioni e altre microscopiche particelle e polveri attaccano il pianeta “Terra” quotidianamente.

Ma per farla breve, piccoli impatti si verificano continuamente, manifestandosi in circa 15.000 tonnellate di polvere spaziale che raggiunge la Terra ogni anno. E i grandi impatti sono rari, e parliamo di milioni di anni rari.

Ma di quelli che hanno tali dimensioni non bisogna assolutamente preoccuparsi. Infatti, sono le tipologie più grandi che destano molte preoccupazioni e un notevole allarme. Ecco perché i più grandi scienziati sono sempre attenti a controllare il cielo.

La circostanza più recente che ha provocato paura e tensione, è avvenuto in “Russia” esattamente nel “2013”. È stato un evento significativo. Siamo stati colpiti da un asteroide delle dimensioni di un piccolo edificio e che si è disintegrato a circa 20 chilometri sopra la città di Chelyabinsk.

Parlando invece di quei particolari impatti che hanno la capacità di causare delle considerevoli voragini, oltre ad avere delle conseguenze drastiche per il territorio colpito, bisogna retrocedere di parecchio nel corso del tempo.

In più questo tipo di crateri non è semplice riuscire a trovarli, visto che risultano essere parecchio consumati.

Quindi riepilogando gli impatti meno dannosi succedono in continuazione, mentre quelli più distruttivi si verificano molto più raramente.

Da ciò potete dedurre quanto possa risultare difficile l’attuazione di un impatto molto più grande e pericoloso, non solo per la vita degli esseri umani ma pure per la “Terra”.