Il video di sorveglianza mostra un consistente movimento ed un boato. Ma la dinamica dell’evento è stata differente da zona a zona. A Milano, e ne siamo testimoni, la scossa pareva doppia, in quanto il boato aveva le sembianze dello scricchiolio rovinoso di un edificio colpito da un corpo esterno o una esplosione. Insomma, una bella doppia botta. Qualcosa di insolito, ma visto e sentito a Milano da decenni. Va detto che i terremoti non sono tutti uguali. Questo era sussultorio.

Il terremoto ha avuto una magnitudo 4,4 con epicentro a Bonate Sotto (in provincia di Bergamo), registrato intorno alle 11.34.

I rilevamenti dell’Ingv (Istituto nazionale geofisica e vulcanologia) indicano una profondità di 26 chilometri.

La scossa, come detto, è stata sentita molto forte a Milano e in Lombardia.

Secondo una ricerca svolta per trovare scossa sismica così intensa in Lombardia dobbiamo andare al 9 febbraio del 1979, quanto si registrò alle 14:44, nel bergamasco, un 4.78 di magnitudo.

Molto anomala, invece la scossa del 17 dicembre 2020, l’ultimo terremoto avvertito in Lombardia. Ebbe la magnitudo fu di 3,9 era a 8 chilometri di profondità, con epicentro poco più a nord di Trezzano sul Naviglio, avvertito anche a Milano e in tutta la Lombardia. Tuttavia, non ha avuto la medesima eco di questo.

Tra le scosse maggiori della Lombardia e zona Milano, segnaliamo quella del 26 novembre 1396 avvenuta in territorio di Monza con un 5.33 di magnitudo.

Milano, di recente è divenuta una zona a maggior rischio sismico, con la nuova zonazione sismica.