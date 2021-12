Onde anomale alte fino a 4 metri e strade travolte dall’acqua. Nel frattempo, l’Agenzia meteorologica spagnola (Aemet) aveva emesso un’allerta meteo per le isole di La Palma per il settore nord di Tenerife, in quanto le tempeste in Oceano, avevano prodotto onde anomale.

Onde anomale che si sono verificate travolgendo le strade e causato non pochi danni. Le immagini girate a Garachico mostrano l’acqua invadere il viale principale trascinando tavoli e auto parcheggiate. Ma in alcune aree l’onda ha sfondato le vetrate di edifici rivolti a mare.

Un evento meteo descritto come spaventoso da alcuni cittadini.

L’evento meteo è stato causato dal mare in tempesta e da un’alta marea. Il mix combinato dei due eventi hanno generato onde giganti che con virulenza hanno colpito varie cittadine, cogliendo di sorpresa gli abitanti, avvertiti solo del rischio di mareggiante, e non di certo di quello che poi si è rivelato uno tsunami meteo tra i più gravi registrati.

I gestori dei locali sulla strada non hanno avuto il tempo per mettere in salvo i tavoli e sedie, ma anche chiudere le serrande per proteggerle dall’onda. Onda che in varie zone ha sfondato portelloni e vetrate, invadendo ristoranti e bar.

Si è trattato di uno tsunami meteo che ha raggiunto un’altezza di 4 metri.