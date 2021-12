L’uomo sopravvive miracolosamente a un fulmine esplosivo. Nel video il momento catturato dalla videocamera. L’incidente è stato catturato da una telecamera in zona, e mostra la guardia di sicurezza, un uomo di 35 anni che camminava in un’area con in mano un ombrello. Un’attività svolta da molti noi.

Il video di 30 secondi è da rizzare i capelli, è stato condiviso sui social media milioni di volte, e mostra un la vittima colpita in pieno da un potente fulmine. L’incidente è avvenuto nella città di Giacarta in Indonesia.

I notiziari locali hanno riferito che una guardia giurata di 35 anni di un’azienda industriale è stata colpita da un fulmine. Nel video, l’uomo sembra essere stato gravemente ferito. Seguono varie persone che corrono verso la sfortunata vittima del fulmine.

L’uomo si è comunque salvato dopo 4 giorni di cure in ospedale.