La neve a Noril’sk è sempre presente nel semestre freddo, da queste parti giungono straordinari uragani dall’Artico. Negli ultimi decenni la zona è stata interessata da nevicate di intensità e quantità mai viste in precedenza.

La città fu costruita per sfruttare le ricchezze del sottosuolo. In alcuni periodi dell’anno vi risiedono circa 200 mila persone, ma d’inverno, chi può va via in quanto le condizioni meteo sono spesso ostili, oltre che per l’alto livello di inquinamento.