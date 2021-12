In India, siamo a nord del Bangladesh, la popolazione della città di Shillong e delle aree adiacenti è stata colta di sorpresa da un’improvvisa grandinata che ha trasformato la città in un paesaggio in uno di alta montagna.

Una forte grandinata è stata segnalata da tutto lo Stato, compresi luoghi come Nongspung, Upper Shillong e diverse aree del distretto di Ri-bhoi, tra gli altri.

Il traffico è stato intenso anche a causa della grandinata che ha causato molti disagi ai pendolari. Il Dipartimento meteorologico indiano (IMD) aveva previsto precipitazioni da leggere a moderate e nevicate sulla regione dell’Himalaya occidentale dal 22 al 25 dicembre. Il dipartimento aveva indicato la possibilità di precipitazioni con temporali su Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram e Tripura dal 21 al 24 dicembre.

I residenti di Shillong hanno pubblicato nei social media le immagini dei loro dintorni ricoperti di bianco, per la grandine. Un fenomeno che assomiglia molto alla gragnola, o neve a grani, anche se più compatta. La quota della zona è di montagna, ma ci troviamo comunque ai Tropici.

Gli acquazzoni e le forti grandinate hanno abbassato le temperature in città.