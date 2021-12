Così recita un famoso detto popolare: “Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia”. Il proverbio risale a ben 5 secoli fa, cioè a prima del 1582. In quel periodo la sfasatura fra calendario civile e calendario solare era ancora così rilevante che il solstizio cadeva proprio fra il 12 e il 13 dicembre.

In questo modo il giorno più corto dell’anno coincideva davvero con Santa Lucia, non era una bufala in quel periodo. A seguito della Riforma di Papa Gregorio XIII, si colmò la sfasatura di calendario ed il solstizio passò così al 21-22 dicembre (come ritroviamo oggi).

La festa della Santa rimase sempre al 13 dicembre e così anche il detto legato al giorno più corto si è tramandato invariato fino ai nostri giorni, pur non rappresentando piena attinenza con la realtà. Contrariamente alla convinzione popolare, non è quindi Santa Lucia il giorno davvero più corto dell’anno.

Va comunque rilevato che ancora oggi attorno al 13 dicembre cade il periodo dell’anno in cui il Sole tramonta più precocemente. Nell’arco delle prime due settimane di dicembre l’orario del tramonto si mantiene quasi costante, tra le 16.41 e le 16.42 (per una località di media latitudine italiana).

Il sole tramonta perfino prima che al solstizio! Durante il solstizio, infatti, il Sole tramonta leggermente più tardi, attorno alle 16.44. Anche l’alba è ritardata di alcuni minuti: in definitiva, pur tramontando dopo, per il solstizio il Sole resta sopra l’orizzonte circa 3 minuti in meno rispetto al giorno 13.

In tal modo, la giornata davvero più corta dell’anno è quella del solstizio d’inverno. La scienza smentisce quindi la tradizione. Santa Lucia, nell’immagine in alto, è rappresentata in volo col suo asinello: dal 13 dicembre si fa sempre più forte l’attesa del Santo Natale. E se fosse un Bianco Natale, sarebbe ancora più magico.