L’Italia finì in ghiacciaia a metà dicembre del 2010, con un’ondata di gelo che culminò poi in nevicate. La neve cadde diffusamente fino in pianura su molte zone del Centro-Nord. in grande stile il giorno 17. In quel frangente masse d’aria più umide si trovarono a scorrere sopra un potente cuscinetto freddo formatosi a seguito del gelo estremo.

Una perturbazione, sospinta da correnti occidentali più umide e temperate in quota, provocò nevicate dalla Val Padana fino a Firenze e addirittura una fioccata coreografica, comunque eccezionale, si ebbene persino su Roma.

La neve su Roma iniziò a cadere dalle ore 13. Nel primo pomeriggio arrivò dal mare un temporale nevoso che fu in grado di accumulare un paio di centimetri sulle zone più alte della città, mentre la neve fu comunque in grado di cadere anche sui litorali.

Le nevicate da sovrascorrimento sono un evento ricorrente al Nord, molto meno sul Centro-Sud: eppure nevicò sul Centro Italia e con intensità persino da tormenta su Firenze. Sempre in Toscana, la neve interessò inizialmente in modo diffuso alcune località fino al livello del mare, specie i litorali livornesi.

Malgrado il temporale nevoso, l’arrivo dell’aria atlantica rovinò in modo irrevocabile la colonna d’aria, trasformando subito la neve in pioggia. Alle ore 22 la temperatura sfiorò addirittura i 20°C sul litorale, mentre sulla città di Roma ci furono grandinate e temporali a ripetizione. Incredibile, ma vero.

Una fra le ondate di gelo più estreme

Quelle del 16 e 17 dicembre 2010 sono date rimaste ben impresse nella memoria, per il gelo estremo che ha colpito in modo inusuale gran parte d’Italia. Probabilmente, dopo quanto accaduto nel febbraio 2012, l’evento del dicembre 2010 non appare altrettanto rilevante, specie per persistenza di gelo e neve.

Tuttavia va considerato che nemmeno nel febbraio 2012 si è mai avuta una giornata più rigida, considerando l’intera Nazione, di quella del 17 dicembre 2010. Tuttavia il 6 febbraio 2012 si registrò una temperatura media diurna pressoché analoga, pari a circa -0.5°C.

L’ondata di freddo di metà dicembre del 2010 è stata da record per il periodo al Centro-Sud Italia, prima degli eventi di fine dicembre 2014 e gennaio 2017. La grande ondata di freddo del gennaio 2017 non colpì tutte le regioni in egual modo, perché l’Italia è lunga e larga e le condizioni meteo quasi mai sono univoche.