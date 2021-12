Le condizioni meteo sono pessime in tutto il Piemonte, ormai nevicata ore ovunque. Nevica anche nella città di Torino, compreso il suo centro. La precipitazione prevista non è estremamente abbondante, tuttavia in città si potrebbero raggiungere i 10 cm di accumulo.

La temperatura ormai è ideale, a Torino città ci sono 0 °C. Fa più freddo nella collina, dove la colonnina di mercurio è sotto lo zero.

Nevica in Appennino, nevica sulle Alpi, nevica anche in direzione dei laghi.

E i residui di questa nevicata potrebbero mantenersi al suolo per parecchio tempo; infatti, in settimana le temperature promettono gelate notturne, inoltre le temperature diurne forse saranno anche sotto la media.

Mentre con l’arrivo dell’anticiclone, in pianura si dovrebbero sviluppare le nebbie, che in questo caso andrebbero a generare delle marcate inversioni termiche e temperature minime molto basse.