Nevica copiosamente su quasi tutta la Lombardia. Al momento la precipitazione non è nevosa nella bassa bergamasca, così come anche nella provincia di Mantova.

Imbiancata Milano città, con i tetti, i marciapiedi e molte strade ormai imbiancate da una precipitazione nevosa che a tratti è divenuta persino intensa. La quantità di neve che andrà accumularsi in città non dovrebbe superare i 10 cm, in quanto la temperatura si mantiene appena sopra 0 °C.

È una nevicata che giunge senza alcuna particolare irruzione d’aria fredda quella che viene Lombardia. Innanzitutto, è favorita dal raffreddamento che si è verificato in pianura gli scorsi giorni dove si è generato un modesto cuscinetto d’aria fredda, tanto che in località di bassa collina le temperature erano superiori a quelle della bassa pianura, questo sia di giorno ma soprattutto di notte.

La precipitazione nevosa non è molto intensa, solo a tratti si sono verificati dei rovesci, come il caso di Milano dove hanno consentito il deposito al suolo della neve nonostante la temperatura non favorevole. E questo anche nel centro della metropoli.

Le condizioni meteo miglioreranno nel corso della notte, mentre nella giornata di venerdì si potrebbero verificare delle nevicate soprattutto nel settore centro-orientale della regione, forse anche in pianura. Non si tratterà nel caso di una fase di maltempo intensa.

E poi seguirà un periodo di alta pressione, e in pianura si formeranno le nebbie con a questo punto le inversioni termiche con la nebbia che diventerà gradualmente sempre più densa. A questo punto giungerà anche il gelo.