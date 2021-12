Anche la Liguria è interessata dal maltempo, ed il tutto è dovuto dal vento che viene da nord, che giunge della Valpadana, che ha abbassato considerevolmente la temperatura nella provincia di Genova, dove in collina nevica fittissimo.

In città la colonnina di mercurio si aggira dai 2-3 °C, ma appena si sale verso i culli la colonnina termica crolla sino a 0 °C. Soffia un vento sostenuto che accentua la sensazione di freddo.

È una nevicata che non viene prevista dei modelli matematici, neanche quindi dalle APP

meteo che solitamente tantissimi utilizzano per controllare che tempo farà.

Come detto prima, questo fenomeno atmosferico è dovuto ad un vento che viene da nord, dalla Valle Padana e che viene chiamato bora scura. Infatti, appena ad est di Genova, come a Santa Margherita Ligure, la temperatura è di 10 °C.

Un’imbiancata sulla città di Genova è però praticamente quasi impossibile, in quanto in Valpadana la temperatura si mantiene di generalmente di poco superiore a 0 °C. Per loro si tratta di una di quelle situazioni al limite della possibilità che possa nevicare.