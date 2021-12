Sono passati vent’anni dall’evento meteo storico di Santa Lucia del 2001, che aveva visto bufere di neve in Val Padana, a seguito del transito di un nocciolo d’aria gelida d’origine russa. Tale evento, con neve accompagnata da venti forti e gelidi, viene ricordato spesso, anche perché fu una dinamica piuttosto rara.

Le nevicate sulle pianure del Nord Italia avvengono infatti in circostanze generalmente diverse, allorquando aria più mite ed umida tende a scorrere sopra l’aria più fredda presente nei bassi strati. Chiaramente il richiamo d’aria mite non dev’essere eccessivo, per non andare ad erodere il cosiddetto cuscinetto freddo al suolo.

Queste nevicate sono definite da “addolcimento” e avvengono grazie alla conformazione della Val Padana, adatta a mantenere l’aria fredda al suolo. Ad essere precisi, sono però soprattutto le aree della Val Padana occidentale quelle più riparate, incastonate fra Alpi e Appennini, dove il freddo resiste di più.

La neve può anche interessare localmente anche tutte le pianure del Nord, sebbene sia raro e capita solo al seguito d’irruzioni fredde toste. In questi casi si genera un forte “cuscinetto gelido” nei bassi strati, difficile da scalzare.

Nove anni fa breve evento nevoso abbondante in Val Padana

Un tipico evento di neve da cuscinetto e da sovrascorrimento d’aria più mite ed umida avveniva esattamente 5 anni fa, il 14 dicembre 2012, con molte aree di pianura sotto la neve fin sul Triveneto e questo non accade certo così di frequente.

Le maggiori nevicate si verificarono in Lombardia con accumuli anche superiori ai 20 cm nel bergamasco, fino a 10-12 cm su Milano. Tuttavia la neve non perdurò così a lungo, complice un richiamo d’aria mite molto intenso che tramutò la neve in pioggia, nell’arco di poco tempo.

Nelle ore serali la neve lasciò spazio alla pioggia, tranne che su alcune aree pianeggianti di Piemonte, Ovest Lombardia ed Ovest Emilia. Nel passaggio da neve a pioggia non mancarono episodi di gelicidio in alcune aree di fondovalle dell’entroterra ligure e lungo l’Appennino Emiliano.