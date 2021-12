La posizione geografica del Giappone la pone particolarmente esposta alle correnti provenienti dalla Siberia, che però poi transitano prima di raggiungere l’arcipelago sul mare, traendo umidità e poi depositando al suolo intense precipitazioni, che soprattutto sui monti e nella parte settentrionale di inverno sono prevalentemente nevose.

In questi giorni fortissime nevicate hanno interessato la parte centro-settentrionale del Giappone.

Ai residenti è stato consigliato di evitare viaggi non essenziali. Serve pazienza dicono le autorità avvisano di guidare eventualmente con estrema cautela, in quanto le strade vengono rapidamente ricoperte da grosse nevicate. I conducenti delle auto dovrebbero anche portare con sé non solo la classica attrezzatura invernale, ma anche un kit di emergenza nel veicolo, come coperte, la possibilità di avere bevande e cibo.