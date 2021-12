Nel distretto di Ahmednagar giovedì 20 pecore sono state uccise a causa della grandinata, mentre nel distretto di Pune, 1.777 pecore sono state uccise a causa della grandinata e 600 sono rimaste gravemente ferite. Ferite anche alcune persone.

Nell’area di Pune, in India, le piogge precoci con grandinate non hanno danneggiato solo i raccolti, ma anche gli allevatori di bestiame. Nel distretto di Ahmednagar giovedì 20 pecore sono state uccise a causa della grandinata. Mentre nel distretto di Pune 1.777 pecore sono state uccise a causa della grandinata e 600 sono rimaste gravemente ferite. Questo disastro naturale che ha causato danni irreparabili ai pastori dichiarano.

I pastori debbono vagare per pascolare le pecore. Tuttavia, a causa della scarsità di cibo quest’anno, la maggior parte dei pastori viveva in capanne nelle risaie e pascolava le pecore.

L’area più colpita nel distretto di Pune sono i pastori di Junnar. Secondo il Dipartimento della zootecnia, nelle ultime settimane almeno 10 mila pecore sono state uccise dalle grandinate.

Se per i pastori ricovero dal maltempo è garantito, per le pecore non è fornito, ma a questo punto si rende necessario.

In India durante la stagione invernale, in specie quelle interessate dai temporali, è un periodo di siccità; pertanto, gli allevatori sono costretti a migrare per dare cibo al bestiame. I temporali di questi giorni sono insoliti, in genere avvengono tra fine gennaio e febbraio.