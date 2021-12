Il manto nevoso dei monti californiani, secondo preliminari studi, attualmente conserva il 30% dell’acqua dolce in tutto lo stato, con una copertura nevosa che per questo mese non ha dei precedenti al momento noti.

La meteorologa della CNN Jennifer Gray ha detto che nevicate di incredibili intensità si sono verificate sui monti della California, il tutto come da previsione, in alcune aree sono caduti oltre 4 m di neve. Ma ci sono accumuli di oltre 5 m di neve fresca in alcune località.

Secondo rilevamenti effettuati, il 27 dicembre il manto nevoso era oltre una volta mezzo superiore a quello che la quantità che solitamente c’è alla fine dell’inverno.

Ci sono record di neve reali, così ha detto la meteorologa della CNN Gray. Questo è stato il dicembre più nevoso mai registrato. Peraltro, piogge torrenziali si sono verificate a bassa quota con temporali e grandinate. Oltre che basse temperature

Secondo gli ultimi dati compilati dall’UC Berkeley Central Sierra Snow Lab, il manto nevoso di questo mese è ora di oltre 5 metri 20 centimetri. È stato superato il precedente record di neve che si era verificato nel 1970.

I ricercatori della Berkeley hanno affermato che la neve è particolarmente soffice, e hanno avuto estrema difficoltà a raggiungere i punti di rilevamento per misurare la quantità di neve caduta. Pare che per percorrere alcune centinaia di metri ci siano voluti circa 40 minuti.

Orbene, queste forti nevicate sono causate dal cambiamento climatico, ben sappiamo che alcuni attribuiscono questi eventi per smentire il riscaldamento del Pianeta. Ma sono appunto queste eccezionali cadute di neve in tempi così brevi a dimostrare come l’aumento della temperatura possa generare anche grandi nevicate, oltre che ondate di gelo. In merito a questo vi abbiamo presentato questi giorni alcuni studi.