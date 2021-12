Ha delle similitudini con l’evento meteo avvenuto la scorsa estate in Val Padana, dove furono danneggiate migliaia di auto in autostrada per una grandinata devastante.

Stavolta, ancora una volta, spetta all’Argentina.

Un’intensa caduta di grandine ha distrutto i finestrini di numerose auto che viaggiavano sulla National Route 151, a nord di Santa Isabel.

Il fenomeno meteorologico si è verificato lunedì pomeriggio, al confine tra La Pampa e Mendoza.

Secondo quanto riferito dalle autorità, la grandine ha frantumato vetri e parabrezza di auto, furgoni e camion che sono passati per il luogo.