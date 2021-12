Una sorta di serie di temporali di violenza inaudita, hanno interessato alcune aree dell’Argentina. Il fenomeno si è verificato nel pomeriggio e nella notte di questo giovedì. Gli abitanti delle aree colpite hanno paragonato l’evento meteo ad un “uragano”.

Un’intensa tempesta di vento, pioggia e grandine ha colpito la provincia orientale e alcuni distretti di San Martín.

Come riportato dai residenti di detto dipartimento, il fenomeno si è verificato intorno alle 21:00 quando la combinazione di grandine, pioggia e vento ha spazzato via alcuni settori come Alto Salvador, Montecaseros, Chapanay, Tres Porteñas e Buen Orden.

In altri settori il nubifragio è iniziato un paio d’ore prima e i residenti sono riusciti a registrare con i cellulari la caduta di grandine, che in alcuni casi ha raggiunto le dimensioni di un uovo.

Diversi sono stati i confronti che sono stati fatti del fenomeno con una sorta di vento uragano che ha contribuito ad aumentare il livello dei danni.

I danni notevoli sono stati causati dal vento d’uragano.