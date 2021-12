Come avvertiva l’allerta meteorologica emessa dalla Direzione della Protezione Civile, pochi minuti prima delle 18 della sera è arrivato il vento da sud con una densa e nera nube di terra . I residenti di Media Agua, in Argentina, hanno avvertito un forte vento con una minacciosa nube di polvere. Questa ha poi coperto il cielo di San Juan, come se la città fosse investita da una tempesta di sabbia.

Il vento è arrivato dopo una giornata molto calda che aveva toccato i 37ºC. Nelle ore successive si sono avuti forti temporali, ed in zona anche grandine con tempeste elettriche spettacolari.