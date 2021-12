Ad alcuni di voi, magari i più appassionati, non saranno sfuggite le mirabolanti proiezioni meteo climatiche natalizie. Eh sì, alcuni modelli previsionali dipingono scenari a dir poco invernali, frutto evidentemente di complesse manovre dell’atmosfera.

Dinamiche che riguardano, non è una novità, il Vortice Polare. Un Vortice che ha esordito claudicante, mostrando il fianco – sin da subito – a disturbi di vario genere provenienti dalla troposfera. Iniezioni d’aria calda, spesso e volentieri, ne hanno ostacolato la maturazione e il tentativo di accorpamento dei prossimi giorni potrebbe rappresentare un’arma a doppio taglio.

Avremo, è vero, una temporanea accelerazione del flusso oceanico ma è altrettanto vero che potrebbe trattarsi di un vero e proprio reset barico in attesa di qualcosa di grosso. Prima però potremo approfittare di un po’ di bel tempo, confermiamo infatti l’estensione dell’Alta Pressione verso l’Europa centro occidentale e sul Mediterraneo. Bel tempo tipicamente invernale, fatto di sole, nebbie, nubi basse, gelate.

Si starà bene durante il giorno, ma di notte farà freddo. Non aspettiamoci chissà quale rialzo delle temperature perché non sarà un’Alta Pressione Subtropicale, sarà l’Anticiclone delle Azzorre che approfitterà del tentativo di riaccorpamento del Vortice Polare per distendersi sui paralleli.

La ricollocazione dell’Alta Pressione potrebbe rivelarsi essenziale nel prosieguo del mese di dicembre. Dalla posizione suddetta, infatti, potrebbe estendersi nuovamente verso nord innescando una possente irruzione fredda sull’Europa orientale e sul Mediterraneo. Attenzione, perché nel frattempo dall’altra parte dell’emisfero, ovvero sul nord Pacifico, la corrispettiva Alta Pressione potrebbe proiettarsi verso nord andando a forzare la mano sul Vortice Polare.

Alta delle Azzorre, Alta del Pacifico e Alta Russo-Siberiana, un trio che potrebbe mandare letteralmente in frantumi il Vortice Polare. Se così fosse la dinamica di “split“, così come si definisce tecnicamente, verrebbe servita su un piatto d’argento.

Non è un caso, quindi, che alcuni modelli previsionali stiano elaborando scenari a dir poco esplosivi in concomitanza del Natale. Alcuni, per intenderci, vedrebbero una vera e proprio ondata di gelo abbattersi in Europa colpendo direttamente anche il Mediterraneo. Quindi anche l’Italia. Sarebbe uno scenario che più e più volte abbiamo definito “old style”, ovvero di alcuni inverni vecchio stile. Se si realizzerà o no lo vedremo tra non molto, fatto sta che tutto sembra puntare nella direzione di quell’ipotesi invernale avanzata alcune settimane fa.