Un deciso cambiamento meteo è atteso in prossimità del Natale, dopo il prolungato dominio dell’alta pressione. Le perturbazioni torneranno sulla scena mediterranea e con esso anche il maltempo, ma all’insegna di un clima che non sarà di certo freddo.

Non è questa la svolta tanto attesa, in quanto inizialmente il trend era diverso e sembrava che l’anticiclone potesse capitolare sotto la spinta dell’aria gelida dalla Russia. D’altronde nell’immaginario collettivo il meteo del Natale lo associamo alla neve che cade o a un paesaggio candidamente innevato.

Il Bianco Natale dobbiamo scordarcelo, anche quest’anno. Il meteo tuttavia sarà molto dinamico, per via del cedimento dell’alta pressione dovuto all’intrusione delle correnti miti atlantiche, legate ad una depressione che espanderà il proprio raggio d’azione, dopo metà settimana, al Mediterraneo e all’Italia.

Prima di questa fase, l’Italia godrà ancora dell’anticiclone e di ulteriori infiltrazioni d’aria fredda dai Balcani. Il grosso del freddo resterà tuttavia relegato ben aldilà dell’Adriatico. Solo dal 22-23 dicembre inizierà il cambio di circolazione, con umide correnti sud-occidentali.

Ritorno delle piogge a ridosso del Santo Natale

Sarà questo il segno del guasto meteo che prenderà piede a ridosso della fine della settimana, con una perturbazione che minaccia di portare maltempo a partire dalla Vigilia di Natale. Le precipitazioni caratterizzeranno anche il Natale e Santo Stefano, anche se è prematuro entrare nei dettagli.

Quello che sembra ormai assodato è che il fronte perturbato natalizio verrà sospinto da correnti in genere miti di libeccio, che favoriranno temperature sopra media al Centro-Sud, in particolare nei valori minimi. La quota neve sarà elevata, con fiocchi solo sulle vette più alte e fusione del manto bianco a quote inferiori.

Sul Nord Italia potrebbero esservi chances di nevicate a quote decisamente più basse, ma non eccessivamente. La neve in pianura appare un miraggio, anche perché non ci sarà un particolare deposito d’aria fredda al suolo nei giorni precedenti. L’inverno è quindi rimandato a data da destinarsi.