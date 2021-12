Chi l’avrebbe mai detto? Proiezioni modellistiche mirabolanti, proiezioni che sembravano indicare la strada del freddo, della neve, addirittura del gelo e invece no. Tutto d’un tratto i centri di calcolo internazionali cambiano direzione, virano verso condizioni meteo climatiche addirittura primaverili.

Sì, perché qualora dovesse realizzarsi lo scenario che mostrano ormai da circa 48 ore – tra l’altro allineandosi tutti in quella direzione – le temperature potrebbero letteralmente esplodere.

Avete presente l’Anticiclone Africano, no? Non se ne parlava da un po’ di tempo, al punto che stavamo quasi per scordarci della sua esistenza. Ma come ci si può scordare di una figura così invadente? Come ci si può scordare di una struttura che negli ultimi decenni ha scalzato dal trono l’Alta delle Azzorre. D’altronde, è risaputo, l’estremizzazione climatica sta portando all’estremizzazione delle strutture e dei movimenti barici.

Quindi, prepariamoci: fine anno, quindi San Silvestro, e l’inizio 2022, quindi Capodanno e le giornate successive, proporranno scenari decisamente inconsueti. Farà caldo, ovviamente il termine va contestualizzato al periodo. Le temperature saliranno, parecchio, lo confermano proiezioni termiche che puntano decise verso anomalie positive pazzesche.

Parliamo di qualche come 5-6°C in più rispetto alle medie stagionali, ma localmente si potrebbe arrivare a 8-10°C in più. Tradotto in parole semplici: le massime potrebbero superare quota 15°C, ma in qualche caso potrebbero sfiorare – se non addirittura raggiungere – quota 20°C.

Clima primaverile, come altro definirlo? Non certo quel che ci si potrebbe attendere da dicembre e soprattutto da gennaio, seppur consapevoli che le cosiddette “secche di gennaio” vanno messe in preventivo. Ma forse non tutti i mali vengono per nuocere, l’Inverno potrebbe aver bisogno di un bel ceffone per risvegliarsi dal proprio torpore.