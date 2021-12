Ipotesi, solo ed esclusivamente ipotesi. Ma sarà bene considerarle tutte, perché gli scenari meteo climatici d’inizio anno potrebbero riservarci colpi di scena.

Ora, lo sappiamo, nel leggere “Anticiclone Africano” in molti staranno pensando che l’Inverno è finito. Stop, basta, promesse puntualmente non mantenute. Invece no, invitiamo alla calma e soprattutto alla pazienza. Perché quest’anno, lo confermiamo, le dinamiche atmosferiche sembrano indirizzarci verso eventi invernali particolarmente vivaci.

Ma allora, altro quesito che potreste porci, com’è possibile che si parli di Anticiclone Africano. Ebbene sì, è possibile. Perché il Vortice Polare sta andando incontro a un rinforzo, su questo non ci piove. Però, ricordiamolo, bisognerà capire quale sarà la risposta della troposfera. Sì, perché il rinforzo riguarda la stratosfera, ovvero i piani più alti della nostra atmosfera, mentre quelli più bassi – la troposfera – al momento non sono ricettivi. Per farla semplice, non sembrano inclini a farsi imporre diktat dall’alto.

Ciò vuol dire che anche qualora dovesse arrivare l’Anticiclone Africano potrebbe trattarsi di una fase transitoria. Sì, nulla di preoccupante. E’ pur vero che potremmo assistere a un folle rialzo delle temperature, che a quel punto si porterebbero su valori abbondantemente superiori alle medie stagionali. Nulla di nuovo, verrebbe da dire, d’altronde gli inverni degli decenni sono ricchi di episodi di questo tipo.

Da lì ad affermare che l’Inverno è finito ce ne passa. Siamo appena agli esordi, il bello deve ancora venire. Attendiamo con ansia gennaio, perché potrebbe risultare il mese più freddo e più prolifico in termini di nevicate. Nevicate a bassa quota, sia chiaro, non nevicate in montagna.

Calma e pazienza, non cadiamo nello sconforto. Dicembre, si sa, può avere caratteristiche tanto invernali quanto autunnali. Perché la fase anticiclonica, benché si parli di anomalie termiche imponenti, rientrerebbe appieno nelle dinamiche di un mese tutto sommato transitorio. Il vero inverno, quello con la i maiuscola, deve ancora iniziare. Certe dinamiche, lo abbiamo scritto e riscritto, richiedono tempo. Quanto è difficile dirlo, ragion per cui vi invitiamo ad avere pazienza.