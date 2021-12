Alla disperata ricerca di qualche giorno di bel tempo. Potrebbe essere questo il titolo dell’articolo, d’altronde la troppa pioggia dell’ultimo mese ha instillato in tantissimi italiani la voglia di un miglioramento delle condizioni meteo.

Guardando i vari modelli previsionali possiamo dirvi che dovremo armarci di pazienza. Sino a metà mese, o giù di lì, il sole farà capolino poco o nulla. Avremo sì qualche pausa, ci mancherebbe, ma le perturbazioni continueranno a bersagliare il Mediterraneo e in modo particolare le nostre regioni.

Si prospettano tante precipitazioni, fin troppe. Piogge, ma anche qualche temporale e delle nevicate. Nevicate che cadranno in montagna, ma che in alcuni momenti e su alcune zone potrebbero spingersi a quote collinari. Inverno insomma, Inverno come non succedeva da un po’ di tempo.

A metà dicembre, invece, i centri di calcolo internazionali sembrano puntare un cambiamento. Cambiamento che potrebbe portare l’Alta Pressione delle Azzorre a distendersi verso est-nordest, coinvolgendo parzialmente la nostra Penisola. Diciamo questo: su alcune regioni, il Nord in particolare, potrebbe effettivamente riaffacciarsi il sole. Su altre, segnatamente Sud e Isole Maggiori, potrebbe proseguire il maltempo.

Maltempo innescato dall’isolamento di un insidioso vortice ciclonico secondario, il ché ovviamente non depone a favore di buone notizie. Anche perché, se tale ipotesi trovasse riscontro, potrebbe dar luogo a fenomeni localmente violenti. Avremo necessità di ulteriori conferme, così come occorrerà aggiornarsi costantemente sullo sbilanciamento orientale o nordorientale dell’Alta Pressione.

Sì, perché tale movimento potrebbe esporci a dei rischi importanti. Quali? Beh, il freddo. Freddo che piomberebbe sull’Europa orientale e che potrebbe avvicinarsi pericolosamente alle nostre regioni. Secondo alcune proiezioni, ad esempio, potrebbe spingersi verso le adriatiche e il Sud innescando una fase instabile decisamente invernale e per decisamente invernale intendiamo possibili nevicate a bassissima quota. Ipotesi che al momento non ci sentiamo minimamente di escludere.

Fatto sta che la situazione è tutt’altro che chiara, potrebbe sì esserci un miglioramento ma solamente su alcune regioni e peraltro precursore di un periodo invernale ancora più marcato.