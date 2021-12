Che le belle giornate possano piacere è indubbio. A chi non piacciono? Soprattutto dopo mesi, quelli autunnali, spesso e volentieri caratterizzati da condizioni meteo estremamente perturbate.

Ben altro discorso è l’insistenza di certe configurazioni. Supponiamo che la tremenda sfuriata africana possa protrarsi oltre l’Epifania: che direste? Molti, lo sappiamo, sarebbero felici mentre altri – soprattutto i meteo appassionati o comunque chi sa che certe anomalie è bene che termino velocemente – cadrebbero nello sconforto.

Ecco, diciamo che non è questo il caso. L’Epifania, così come lasciano intendere i vari modelli previsionali, dovrebbe portarsi via non solamente le feste ma anche l’Anticiclone Africano. Dentro la calza ci sarà un bel regalo insomma.

L’indebolimento prima, l’allontanamento poi della struttura anticiclonica dovrebbe esporci al ritorno del maltempo. Non solo, anche al ritorno del freddo, perché a quanto pare potrebbe verificarsi una rapida rasoiata fredda così come si evince dal modello europeo ECMWF. Da segnalare, non meno interessante, che i centri di calcolo internazionali si stanno rimbalzando la palla.

Un giorno è l’America a puntare sul freddo più consistente, il giorno dopo è l’Europa. Fatto sta che quando certe ipotesi vengono riproposte con costanza, a prescindere da chi, qualcosa di vero c’è senz’altro. Andremo incontro a un peggioramento del tempo e a un crollo delle temperature. Tornerà l’Inverno, com’è giusto che sia.

Se poi, come supponiamo, si tratterà di un bivio stagionale importantissimo lo vedremo. Diciamo che potrebbe effettivamente trattarsi di uno snodo cruciale: il Vortice Polare sta accelerando con forza, potrebbe cedere di schianto o prendersi tutto. Nel primo caso si andrebbe dritti verso quell’Inverno old style di cui s’è parlato abbondantemente. Nel secondo caso, ahi noi, si andrebbe incontro all’ennesimo Inverno mite e anticiclonico.

Ipotesi, quest’ultima, che ci porterebbe a fare attente riflessioni sui profondi cambiamenti climatici che stanno intervenendo negli ultimi decenni. Ma sarà il caso, a quel punto, che anche la letteratura scientifica venga rivista perché se il Vortice Polare dovesse riuscire a spuntarla certi pattern climatici – la loro influenza sulla circolazione emisferica – andrebbero rivalutati.