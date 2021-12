No, non storcete il naso nel sentire pronunciare la parola “Primavera”. Certo, siamo in Inverno, mica ce lo siamo dimenticato. Ma difronte allo strapotere dell’Anticiclone Africano non possiamo fare altro che prenderne atto. Le condizioni meteo dei prossimi giorni saranno allucinanti, prive di significato se non fosse che le stagioni invernali del nuovo millennio non sono minimamente paragonabili a quelle del secolo scorso.

Piaccia o non piaccia, ci apprestiamo ad affrontare un’ondata di caldo incredibile. Lo ripetiamo, il termine caldo va contestualizzato al periodo, ma trattasi di aria caldo umida proveniente dall’Africa. Ve ne accorgerete venerdì e sabato, ovvero nel clou della rimonta anticiclonica subtropicale.

Primavera, sì, perché le temperature si orienteranno su valori incredibilmente elevati. Abbiamo parlato di massime di circa 20°C in varie zone d’Italia, ma qui rischiamo di dover commentare picchi non distanti da quota 25°C! Occhio alle due Isole Maggiori, che dovrebbero essere in pole position. Soprattutto la Sardegna, che dovrebbe trovarsi sotto il perno della struttura anticiclonica.

Probabilmente sentiremo parlare di temperature record, difatti potrebbero cadere innumerevoli record termici. Prepariamoci ai soliti articoli sensazionalistici, così come alle sparate dei vari mass media. Poi certo, quanto sta per accadere andrà annoverato tra gli eventi meteo climatici eccezionali. Un evento che verrà inserito, per forza di cose, nel concetto di estremizzazione meteo climatica derivante dal riscaldamento globale.

Fortuna vuole che durerà poco. Probabilmente 2-3 giorni, non di più. Il meteo potrebbe cambiare già prima dell’Epifania, un cambiamento che servirà a far calare perlomeno le temperature, portandole su valori un po’ più consoni al periodo. Per quel che concerne eventuali precipitazioni beh, possiamo dirvi che i vari modelli previsionali percorrono strade differenti: c’è chi ci va giù pesante, chi invece ipotizzare una toccata e fuga.

Fatto sta che l’Epifania ci porterà un cambiamento e spazzerà via questa sorta di tarda Primavera anticipata. Ed è bene che sia così, fidatevi.