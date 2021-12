L’Italia resta terra di passaggio di perturbazioni, con meteo decisamente turbolento dalle caratteristiche invernali. Correnti fredde nordiche d’estrazione artica guidano i fronti che affondano verso il Mediterraneo, tra i quali anche quello che attualmente sta portando maltempo in varie regioni.

Al seguito dell’attuale perturbazione, subentrerà una tregua brevissima prima dell’arrivo di un nuovo impulso frontale che condizionerà il meteo del weekend. L’anticiclone rimarrà relegato ad ovest e sbilanciato a nord, così da lasciare l’Italia bersaglio delle perturbazioni.

La giornata di sabato vedrà iniziali condizioni soleggiate quasi ovunque, a parte strascichi d’instabilità sulle regioni ioniche legati alla vecchia perturbazione. Nel corso del giorno l’avanguardia della nuova perturbazione raggiungerà parte del Nord e le regioni tirreniche.

Le prime precipitazioni coinvolgeranno le Alpi Occidentali e l’Alta Toscana, ma verso la fine di sabato qualche pioggia inizierà a colpire anche Lombardia, Emilia, Triveneto, ovest Sardegna e il medio-alto versante tirrenico fino all’alta Campania.

La neve comparirà sulle Alpi a partire dai 700/800 metri e solo occasionalmente a quote inferiori. Non mancheranno nevicate anche in Appennino, verso i 1000 metri sulla dorsale settentrionale e oltre i 1500 metri sui rilievi del Centro Italia.

Domenica il fronte entrerà ancor più nel vivo localizzandosi tra Nord-Est, Sardegna e Centro-Sud, con fenomeni più significativi lungo la fascia tirrenica. Avremo tempo più asciutto lungo i settori costieri adriatici e ionici.

La neve si porterà via via a quote più basse soprattutto sull’Arco Alpino, con fioccate attese a tratti fin sui fondovalle. In Appennino nevicherà inizialmente sopra i 1000-1200 metri, ma entro la sera di domenica calerà in collina sui settori tosco-emiliani e verso gli 800/1000 metri sul resto del Centro Italia.