Dopo il mite Natale, condizionato da meteo localmente piovoso, è in arrivo l’anticiclone di Capodanno che cancellerà ulteriormente un inverno entrato in profonda crisi. L’ultima vera perturbazione del 2021 interessa il Sud Italia e presto sfilerà verso est, lasciando campo libero all’anticiclone subtropicale.

Avremo una fine di dicembre con tempo stabile ed eccezionalmente mite, per il consolidamento del potente anticiclone a carattere caldo. La corrente di matrice nord-africana si allungherà fin verso il Regno Unito, il Mare del Nord, la Danimarca e arriverà a sfiorare anche la Scandinavia.

L’alta pressione invaderà quasi tutta Europa, posizionando i suoi massimi tra le nazioni centrali europee e parte dell’Italia. Il tepore prenderà possesso di un’ampia parte del Continente e sarà davvero eccezionale per il periodo, con termiche fino a 15 gradi e oltre superiori alla norma del periodo.

La bolla di caldo anomalo sarà presente soprattutto in quota, con clima che in montagna avrà caratteristiche estremamente insolite, visto che si prevedono isoterme di circa 15 gradi in libera atmosfera a circa 1500 metri di quota.

L’altezza dello zero termico, cioè il livello nel quale troveremo la temperatura di zero gradi, si porterà addirittura verso i 3500/4000 metri. Si tratta di un evento notevolissimo per il periodo, considerando anche l’ampia diffusione a gran parte dell’Europa Centro-Occidentale.

Caldo eccezionale al top per Capodanno

Diversamente da quanto accade in estate, quest’aria calda non verrà schiacciata al suolo e ulteriormente surriscaldata. I moti discendenti si troveranno a fare i conti con strati d’inversione termica nei bassi strati, laddove ristagneranno foschie e nebbie collegate ad aria più fresca e umida intrappolata al suolo.

Questo significa che in Italia le temperature saranno ovunque sopra media, ma il caldo più eccezionale riguarderà soprattutto le aree di collina e di montagna. Farà caldo anche in quelle aree dove splenderà il sole e dove ci saranno venti discendenti dai rilievi a carattere locale.

Nelle pianure e nelle valli il caldo anomalo sarà in parte smorzato, almeno di giorno, dalla presenza delle inversioni termiche con nubi basse e nebbie. Questa situazione riguarderà la Valle Padana, alcune valli interne del Centro Italia e litorali.

Il momento clou di questo meteo così folle lo avremo per Capodanno, mentre per i giorni successivi il grande anticiclone subirà un cedimento ad opera di alcune ondulazioni nord-atlantiche. Bisognerà forse attendere il periodo dell’Epifania per un ritorno a condizioni climatiche più consone per gennaio.