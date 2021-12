La perturbazione dell’Immacolata sta portando meteo avverso e nevicate copiose fino in pianura al Nord, ma avrà ampi strascichi anche nei giorni a seguire. Aria artica tornerà ad affluire al seguito del fronte e sarà protagonista nella seconda parte della settimana, con nuovo maltempo.

Nella giornata di giovedì la quota neve tornerà a calare anche al Centro-Sud, dopo il temporaneo riscaldamento indotto dalle correnti meridionali. Avremo quindi nevicate fino localmente in collina sulle zone interne del Centro Italia a partire dai 500/700 metri.

Il meteo migliorerà sul Nord Italia, a parte residue precipitazioni tra Emilia, bassa Lombardia e Nord-Est nella prima parte della giornata. I fenomeni potranno risultare nevosi a bassissima quota e localmente anche in pianura.

L’ennesimo impulso perturbato, coadiuvato da un vortice alimentato dall’aria fredda artica, porterà ad una recrudescenza del maltempo per venerdì. La depressione si posizionerà dapprima sul Tirreno Settentrionale per evolvere verso le coste del medio versante adriatico.

Ne deriveranno condizioni perturbate al Centro-Sud con piogge, rovesci e temporali. La risalita del fronte interesserà in parte anche il Nord Italia, specie tra Emilia Romagna, Basso Veneto e Bassa Lombardia dove il persistente freddo nei bassi strati potrà favorire la caduta della neve fino in pianura.

Nevicherà a quote via via più elevate in Appennino andando dal Centro Italia verso il Sud. Tra Toscana, Umbria e Marche l’afflusso d’aria fredda potrà favorire nevicate fino a quote di bassa collina, specie in concomitanza dei fenomeni più intensi.

Sabato sarà una giornata invernale per tutta Italia, con il vortice in lento spostamento verso il Basso Adriatico che favorirà l’afflusso di correnti fredde da nord e nord-est. Il maltempo interesserà le regioni adriatiche, il Sud e le Isole, con altra neve a quote basse sull’Appennino Centrale.