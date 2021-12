Non più gelo, è vero, ma potrebbe far freddo. Comunque, questo possiamo dirlo, osservando le proiezioni meteo climatiche elaborate dagli autorevoli centri di calcolo internazionali si prospetta un cedimento dell’Alta Pressione.

Cedimento che da un lato ostacolerà la discesa del gelo sul Mediterraneo ma dall’altro lato mostrerà il fianco al ritorno delle perturbazioni atlantiche. Sì, perché su quest’ultimo punto sembrano concordare un po’ tutti i modelli: si rivedranno le depressioni oceaniche.

Depressioni che, approfittando del cedimento del blocco sull’Europa centrale, catalizzeranno l’aria gelida proveniente da est. Un mix pericolosissimo, che in varie parti del vecchio continente potrebbe dar luogo a copiosissime nevicate. In Italia, invece, potrebbe ripresentarsi il maltempo.

Su alcune mappe è possibile già notare l’approfondimento di un vortice di bassa pressione proprio sui nostri mari. Un ritorno, se così si può dire, al “passato”. Avete presente le frequenti ondate di maltempo del mese scorso? Ecco, potrebbe accadere qualcosa di simile. Magari non con la stessa cattiveria, quindi non coi nubifragi e le temibili alluvioni, ma riprenderebbe a piovere diffusamente e sui rilievi tornerebbe la neve.

Sì, perché comunque non farà caldo, anzi. Potrebbe far freddo. L’aria gelida, a contatto con l’aria mite oceanica, verrà stemperata ma rimarrà pur sempre fredda. Arrivando sulle nostre regioni potrebbe dar luogo a un abbassamento delle temperature – che peraltro è possibile scorgere nelle autorevoli proiezioni termiche – e localmente potrebbero scapparci nevicate a quote relativamente basse.

Un altro elemento su cui ragionare è l’eventuale scivolamento dell’aria gelida sui Balcani. A quanto pare, nonostante un affievolimento, sull’Europa orientale insisterà una circolazione molto fredda e qualche spiffero potrebbe riuscire a far breccia sulle nostre regioni. In tal senso saranno importanti le proiezioni modellistiche dei prossimi giorni, allorquando capiremo se e come l’aria gelida avrà modo di insistere al di là dell’Adriatico.

Comunque sia sarà bene rispolverare gli ombrelli e tenersi a portata di mano gli abiti invernali. Il tempo, da qui a fine anno, è destinato a peggiorare.