Quest’anno il bagno di Capodanno che si svolge, per tradizione in alcune località, sarà con temperature insolite per questo periodo dell’anno. Le temperature dei capoluoghi di provincia lo evidenziano, ci sarà un clima mitissimo.

Ma attenzione, le temperature saranno ancor più miti, rispetto alla media, sui monti, dove si potranno raggiungere valori record, con lo Zero Termico destinato a salire a quote straordinariamente elevate, ponendo a disagio la tenuta della neve, anche se l’anticiclone africano ha il vantaggio di tenere basso il tasso di umidità dell’aria, soprattutto ad alta quota, e questo, assieme alla scarsa radiazione solare, favoriscono comunque la tenuta della neve.

Ma con così elevate temperature forse solo all’altezza dei ghiacciai sarà possibile produrre neve artificiale, anche se lassù non vi sono impianti del genere.

Ma di Capodanno mite ci fu anche il 2019, definito da record per quanto riguarda le temperature. Le zone montane del nord ovest italiano ebbero temperature pressoché primaverili con valori a 1.500 metri di circa dieci gradi, mentre lo zero termico andava a circa a 3000 metri, contro i 3500 previsti per il Capodanno 2022.

Insomma, stavolta serve il freddo, quantomeno prossimo alla media, e per le Alpi, sono necessarie nuove nevicate.

Catania 22°C

Olbia 21°C

Palermo, Siracusa, Cagliari 20°C

Messina, Crotone, Reggio di Calabria, Tortolì, Taranto 19°C

Catanzaro, Trapani, Cosenza, Pescara, Carbonia, Vibo Valentia, Agrigento, Oristano, Barletta, Trani, Villacidro, Bari, Sanluri 18°C

Iglesias, Salerno, Sondrio, Brindisi, Grosseto, Napoli, Andria, Lecce, Livorno, Roma, Ancona, Lanusei, Latina, Sassari, Benevento, Caserta, Chieti, Nuoro 17°C

Imperia, L’Aquila, Ragusa, Isernia, Pisa, Savona, Genova, Caltanissetta, La Spezia, Terni, Lucca, Cuneo, Foggia, Ascoli Piceno, Rieti, Verbania, Massa, Pesaro, Matera 16°C

Rimini, Avellino, Carrara, Frosinone, Cesena, Tempio Pausania, Enna, Forlì, Ravenna 15°C

Macerata, Potenza, Teramo, Fermo, Viterbo, Campobasso, Aosta, Firenze, Pistoia, Bolzano, Prato, Trento, Lecco, Trieste 14°C

Bologna, Arezzo, Biella, Siena, Belluno, Gorizia, Verona, Alessandria, Urbino 13°C

Asti, Varese, Udine, Perugia, Modena, Torino, Venezia, Como, Rovigo, Padova, Reggio nell’Emilia, Treviso, Mantova, Pordenone 12°C

Ferrara, Parma, Pavia, Piacenza, Vercelli, Bergamo, Cremona, Lodi, Novara, Brescia, Milano 11°C

Monza, Vicenza 10°C