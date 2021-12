Sorprese, già nel corso del fine settimana. Inizialmente, lo ricorderete, si ipotizzò un miglioramento per mano dell’Alta Pressione delle Azzorre e si mise l’accento su possibili disturbi fin dai primi giorni di vita della rimonta anticiclonica.

L’ipotesi iniziale riguardava l’eventuale isolamento di un vortice ciclonico secondario sui mari meridionali, con conseguente instabilità o addirittura maltempo su alcune regioni del Sud. Poi, improvvisamente, abbiamo assistito a una virata modellistica imponente. D’improvviso abbiamo intravisto aria gelida puntare l’Europa sudorientale, laddove l’Inverno farà sul serio già nei prossimi giorni.

Ipotesi che poteva starci, sia per il periodo sia per il posizionamento dell’Alta Pressione pronta a spingersi verso nord. Ma nulla lasciava intendere l’estensione dell’aria gelida verso le nostre regioni. Abbiamo iniziato a considerare plausibile questa ipotesi nel momento in cui i modelli previsionali mostravano fondamenta anticicloniche particolarmente fragili, giocoforza eventuali disturbi avrebbero potuto coinvolgere effettivamente il nostro Paese.

Ed allora, dov’è che farà freddo a partire da sabato? Carte alla mano possiamo dirvi che quasi certamente farà freddo al Sud Italia. Diciamo pure molto freddo, tant’è che è lecito attendersi nevicate a bassissima quota. Addirittura non possiamo escludere, allo stato attuale, che sulle adriatiche possa nevicare fin verso le coste.

Per quanto riguarda le altre regioni, invece, tutto dipenderà dalla tenuta dell’Alta Pressione. Alcuni centri di calcolo internazionali ci mostrano fondamenta, come detto pocanzi, davvero fragili al punto che l’aria gelida potrebbe trafiggerle senza difficoltà alcuna. A quel punto ecco che l’aria gelida potrebbe avanzare verso ovest coinvolgendo anche il Centro Nord. Indi per cui, ovviamente, le nevicate potrebbero riguardare anche altre zone d’Italia e a quote decisamente basse.

Viceversa, qualora l’Alta Pressione riuscisse a parare il colpo mentre al Sud il freddo ci sarebbe eccome nel resto d’Italia potremmo assistere a giornate soleggiate seppur con temperature in netta diminuzione.

Ciò che emerge, comunque, è un trend marcatamente invernale, comunque la si guardi. Inverno che quest’anno sembra davvero voler far parlare di sé e che durante le festività natalizie potrebbe sferrare un attacco mica da ridere. Ma di tale ipotesi avremo modo di riparlarne a tempo debito.