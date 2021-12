Come abbiamo detto molte volte, in Siberia durante la stagione invernale si creano condizioni di freddo infernale. Questo tende a espandersi a 360°, persino spostandosi verso il Polo Nord. Nel nostro emisfero l’aria più fredda invernale non è nella regione polare, ma nella Siberia più profonda, dove si forma un anticiclone persistente che favorisce la dispersione del calore e un crollo della temperatura che può scendere tranquillamente varie volte sotto i -60 °C.

Di certo, la località più fredda del nostro emisfero è quella dell’altopiano groenlandese, ma qui ci troviamo a quote sopra i 3000 m di quota, inoltre la sua è un’estensione molto limitata, che non ha non influenza al pari di quella siberiana. Da queste parti si ebbero -66 °C il 2 gennaio 2019.

Le proiezioni meteo climatiche necessitano di individuare dove andrà ad alloggiare l’eccesso di freddo della Siberia. E con il previsto calo di forza delle correnti oceaniche nella parte europea della Russia, questa andrà a invadere gran parte di quell’area, spingendosi poi verso parte della Scandinavia.

Più avanti il freddo potrebbe irrompere anche in Italia, ma non ci sono previsioni di ondate di gelo stratosferiche, per il momento. Ora come ora il freddo previsto per il periodo dell’Epifania potrebbe favorire il ritorno della neve sino a quote basse probabilmente solo della regione alpina. E comunque, siamo molto distanti da quel periodo di previsione, e per quanto concerne l’Italia abbiamo difficoltà a dare informazioni precise.

Ben diverso è individuare una linea di tendenza per la Russia europea, dove è altamente probabile che quel grande gelo che si trova appena est degli Urali andrà a trasbordare sino a Mosca, dove si prospettano minime vicine a -40°C. Potremmo anche evidenziare che tutta la parte settentrionale dell’Europa, in particolar modo la Scandinavia, stanno patendo di temperature molto basse. Anche oggi fa freddissimo, con il gelo che è giunto in Polonia e la Germania orientale, dove si toccano -20°C.

Temperature dopo Capodanno, stime da rivalutare

Mosca -28°C

San Pietroburgo -21°C

Oslo -20°C

Minsk -18°C

Kiev -14°C

Helsinki -12°C

Stoccolma -10°C

Reykjavik -8°C

Varsavia -7°C

Odessa -6°C

Copenaghen, Bucharest -2°C

Berlino -1°C

Sofia, Edimburgo, Praga, Amburgo 1°C

Monaco di Baviera, Zurigo, Vienna, Budapest, Belgrado 2°C

Londra, Dublino, Zagabria 3°C

Istanbul, Milano, Bruxelles, Madrid 4°C

Parigi, Amsterdam 5°C

Atene, Roma, Barcellona 9°C

Gibilterra, Lisbona 10°C