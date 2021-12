Spiragli di bel tempo all’orizzonte. Sì, ma non prima di metà mese. Prepariamoci, perché le condizioni meteo continueranno a mantenersi perturbate, decisamente.

Arriveranno altre perturbazioni, anzi veri e propri assalti depressionari di matrice polare. Vuol dire che le temperature si manterranno su valori invernali, senza particolari eccessi verso il basso sì, ma di questi tempi poter parlare di normalità termica è già una grande conquista.

Abbiamo dato un’occhiata sia alle proiezioni termiche sia a quelle concernenti gli accumuli di pioggia. Nel primo caso confermiamo, un po’ su tutte le regioni, temperature consone alla prima decade di dicembre. Nel secondo caso, semmai non ne aveste abbastanza, confermiamo precipitazioni sicuramente importanti. Precipitazioni che andranno a sommarsi all’eccessiva quantità di pioggia caduta nel mese di novembre, ma d’altronde fin tanto che non intervengono variazioni bariche emisferiche sarà difficile ipotizzare un miglioramento duraturo.

Valori termici invernali faciliteranno, ovviamente, nevicate un po’ su tutti i rilievi. Non solo, su alcune regioni potrebbero spingersi localmente a quote collinari. Vedremo, dipenderà dall’intensità del freddo e trattandosi di aria di matrice polare sarà bene non dare nulla per scontato.

Dicevamo di una settimana dell’Immacolata compromessa. Sì, proprio così. Perché se è vero che in queste ore stiamo aspettando un affondo depressionario è altrettanto vero che il successivo arriverà proprio a metà settimana e potrebbe protrarsi almeno sino a metà mese. Quest’ultimo assalto ciclonico dovrebbe scavare una profonda ferita all’interno del Mediterraneo, secondo alcuni modelli matematici potremmo assistere all’approfondimento di un vortice ciclonico secondario.

Quest’ultima ipotesi la riteniamo plausibile in virtù di un Mediterraneo capace di elargire ulteriori contributi termici. Ciò significa che le precipitazioni, come avremo modo di vedere nei prossimi giorni analizzandole dettagliatamente, potrebbero risultare localmente violente. Parliamo chiaramente di nubifragi, che ancora una volta potrebbero abbattersi con forza creando i presupposti per situazioni di criticità idrogeologica.

Poi, finalmente, potremmo assistere a un miglioramento. L’Alta Pressione, da tanti desiderata, potrebbe estendersi sulle nostre regioni innescando un periodo di bel tempo che – carte alla mano – potrebbe estendersi sin sotto Natale. Ma come già ampiamente sottolineato dai colleghi, potrebbe trattarsi di una manovra importantissima in vista del mese di gennaio. Argomento, questo, che verrà discusso ampiamente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.