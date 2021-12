Chi sognava un meteo natalizio con i fiocchi o al gelo resterà profondamente deluso. Non c’è stato nulla da fare nemmeno quest’anno, con le correnti molto miti oceaniche assolute protagoniste nel corso delle festività dalla Vigilia al Santo Stefano.

Il flusso atlantico trasporterà peraltro diverse perturbazioni. Non sarà quindi un Natale col sole, ma anzi ci saranno delle piogge sparse. I fenomeni piovosi, nell’arco dell’intero weekend festivo, interesseranno a sprazzi buona parte dell’Italia.

Avremo un tipo di tempo decisamente inadatto al periodo, con anche la quota neve eccessivamente alta e condizioni favorevoli alla fusione del manto bianco a quote medio-basse, laddove ancora presente. Eppure tutta quest’apparente anomalia sta diventando la “nuova normalità”.

Sempre più spesso, in particolare a partire dai primi anni 2000, il periodo dei giorni di Natale è sempre più spesso caratterizzato da condizioni non propriamente invernali. Natale e neve non vanno assolutamente a braccetto, eppure sono sempre accostati l’un l’altro e ogni anno la speranza è sempre la stessa.

Un sogno ancora infranto

In questo 2021 sembrava concretizzarsi la possibilità di un periodo natalizio propizio al freddo, al gelo e alla neve. Un nucleo d’aria gelida russo-siberiana, in base alle proiezioni meteo risalente a vari giorni fa, minacciava di sfondare verso l’Italia proprio attorno al Natale.

Alla fine questo gelo è piombato in gran parte dell’Europa Centro-Orientale, ma sul più bello si è fermato appena alle porte dell’Italia. Ora l’arrivo delle correnti molto miti oceaniche contribuirà a far arretrare verso nord questo lago d’aria gelida, ridimensionandone l’importanza anche su parte dell’Europa.

L’inverno ha quindi frenato bruscamente, dopo una prima parte di dicembre molto promettente e dopo aver accarezzato il sogno di un Natale imbiancato. La stagione fredda per il momento stenterà a ripartire, considerando la tendenza meteo per Capodanno che sarà verso condizioni ancora non invernali, stavolta per l’insediamento di un potente anticiclone.