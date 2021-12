Facciamo un riassunto di quella che sarà l’evoluzione meteo che si può percepire osservare sia l’ausilio dei modelli matematici di previsione, oltre a compendio i dati dei principali indici di comportamento del clima al fine di individuare le tracce di evoluzione meteo soprattutto per gennaio 2022.

Se Capodanno 2022 rischia di divenire da caldo forse record in diversi paesi europei come il Portogallo, la Spagna, la Francia, parte dell’Italia e della Svizzera, ciò per effetto dell’incursione di masse d’aria nordafricane associate a pressioni atmosferiche in quota altissime, che innalzeranno lo zero termico a livelli estivi, ma a gennaio cambierà tutto.

C’è uno sconquasso in tutto l’Emisfero causato probabilmente dall’influenza di La Niña molto forte, che sta favorendo incredibili scambi di masse d’aria secondo i meridiani. Per esempio, negli Stati Uniti d’America, ovvero in un’amplissima area che va da appena est delle Montagne Rocciose sino alle Grandi Pianure, si registrano temperature che sono diffusamente de record per il grande caldo. Al contrario, la parte occidentale degli Stati Uniti d’America è interessata da una eccezionale tempesta con nevicate a bassa quota, e la previsione che oltre 3 metri di neve sulle montagne della California centro-settentrionale, dell’Oregon e dello stato di Washington.

Nella parte occidentale degli Stati Uniti la neve ha raggiunto la costa, anche laddove l’evento meteo si verifica una volta ogni cento anni.

In Italia avremo temperature in quota altissime, il calore però sarà decisamente meno percepito in Valpadana, anche se pure qui ci sarà un’interruzione del freddo. Ovunque in Italia avremo temperature superiori alla media sino appena dopo Capodanno, ma con l’approssimarsi dell’Epifania le condizioni meteo andranno cambiando repentinamente.

Le ultimissime proiezioni meteo indicano la possibilità che vivacissimi scambi di masse d’aria che andranno a innescare la formazione di profondissime aree di bassa pressione. Forse delle vere e proprie aree cicloniche con venti che potrebbero soffiare nelle zone esposte con raffiche sino la forza uragano. Insomma, ci stiamo avviando verso quello che può essere definito meteo estremo. E gennaio promette di esserlo assieme a febbraio.

Nel frattempo, osserviamo il clima della Siberia che è tutt’altro che mite. In questi giorni la è neve caduta nell’Europa orientale abbondante, ed il Vecchio Continente è spaccato in due, con temperature più miti a ovest e gelide a est. E questa differenza sarà ancor più accentuata Capodanno.

MAPPE CON ANOMALIA TEMPERATURA AL SUOLO

Si noti l’ondata di freddo nella parte occidentale degli USA, il Caldo su gran parte del Nord America, sin quasi 18°C oltre la media. Le anomalie moderate di caldo in Europa meridionale e di freddo nel nord del Continente. L’ampia area di freddo in Siberia, dove nelle prossime settimane ci sarà un crollo termico.

Però con gennaio dobbiamo tener conto di una novità che si presenta ogni anno: la massa d’aria fredda in Siberia a tende espandersi a 360°, ovvero in tutte le direzioni. In Europa la sua propagazione viene limitata dalle perenni correnti occidentali derivanti dalla Forza di Coriolis. E tali correnti potrebbero bloccarsi nuovamente, ed in tal circostanza potremmo avere non solo tempeste come abbiamo detto prima, ma anche ondate di gelo.

Abbiamo controllato anche le informazioni del servizio meteorologico russo per capirne un po’ meglio. Anche da loro si parla di cambiamenti climatici, di danni causati da questi eventi meteo estremi. Si discute di Vortice Polare e di indici climatici. Gennaio e Febbraio sono i mesi peggiori per vastissime regioni della Russia, e c’è il rischio che vengano toccate temperature record in Siberia.

Insomma, siamo nel mezzo del meteo estremo, anche se a volte non ne abbiamo più la percezione tanto è che ci stiamo abituando.