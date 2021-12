Paradosso? No, assolutamente no. Seguiteci nel ragionamento che stiamo per proporvi e capirete che ipotizzare certi scenari meteo climatici non è poi così assurdo.

Stiamo ipotizzando, ormai da settimane, un Inverno davvero coi fiocchi. Un Inverno che, soprattutto nei mesi di dicembre e gennaio, potrebbe lasciarci letteralmente a bocca aperta. Mettiamola così: dicembre potrebbe gettare le basi per un dicembre d’altri tempi. Questo, attenzione, non significa affatto che dicembre non potrà mostrarci le proprie potenzialità invernali.

Se qualcuno ha dato un’occhiata ai modelli previsionali avrà notato che metà mese potrebbe rappresentare uno snodo cruciale. Le proiezioni dei centri di calcolo internazionali si stanno orientando verso il bel tempo, verso il ritorno dell’Alta Pressione. A questo punto, giustamente, qualcuno potrebbe domandarci: ma allora, che snodo cruciale sarà?

La risposta sta nel ragionamento che vogliamo portare avanti tanto ora quanto nei prossimi giorni. L’arrivo dell’Alta Pressione dovrebbe rappresentare un vero e proprio reset barico, ossia una graduale ridistribuzione delle strutture di Alta e Bassa Pressione a livello emisferico. Sì, a livello emisferico perché il tutto sarà pilotato dal Vortice Polare.

Un Vortice Polare che proverà a riconquistare la sede d’appartenenza, quindi il Polo Nord, ma che dovrà sottostare ad una serie di azioni destabilizzanti di spessore: da un lato l’Anticiclone del Pacifico, dall’altro lato l’Anticiclone Russo-Siberiano. Un’azione a tenaglia che potrebbe innescare, in ultima istanza, l’impennata dell’Alta delle Azzorre. Scacco matto al Re, verrebbe da dire.

Stiamo parlando di una dinamica che potrebbe realizzarsi tra le festività natalizie e la prima decade di gennaio. Sapete che significa? Che il Vortice Polare potrebbe andare in frantumi e che lo scenario meteo climatico potrebbe mutare improvvisamente. Un cambiamento esplosivo, che potrebbe spalancare le porte a un mese di gennaio sorprendente.

Freddo, forse addirittura gelo e neve potrebbero piombare nel Mediterraneo dando luogo a un evento insolito. Un evento dai tempi di ritorno ultra decennali, uno di quegli eventi che potrebbero ricordarci gli inverni vecchio stampo. Sì, perché se ultimamente abbiamo parlato di possibile Inverno Old Style è perché le dinamiche atmosferiche sembrano orientarsi in quella direzione.

Ci sarà molto di cui parlare, fidatevi. Le prossime settimane, per gli amanti dell’Inverno, saranno da vivere tutto d’un fiato. Non ci si annoierà, questo è certo.