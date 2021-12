Non c’è che dire: l’Inverno è partito a velocità elevata. Non folle, per ulteriori accelerazioni ci sarà tempo, ma quel che sta accadendo ultimamente non può che essere annoverato tra gli scenari meteo climatici pienamente invernali che ci aspettavamo.

Sì, perché chi segue costantemente i nostri approfondimenti non potrà non sapere che alcune settimane fa – diciamo pure un mesetto fa – ipotizzavamo una vera svolta invernale nel corso dell’ultima decade di novembre. All’epoca osservammo le dinamiche atmosferiche emisferiche, evidenziando come il Vortice Polare stesse andando incontro a insoliti disturbi.

Tali disturbi si sono tradotti in una ricollocazione barica imponente, in particolare abbiamo registrato uno spostamento dell’Alta Pressione delle Azzorre a ridosso dell’Europa occidentale e da lì sta puntando – a più riprese – verso nord. La risposta non poteva essere che una: irruzione artiche verso sud. L’aria fredda, approfittando di un Mediterraneo costantemente ciclonico, ha raggiunto le nostre regioni innescando nevicate a bassissima quota.

Tutto finito? Non ancora. L’Immacolata, festività che ci introdurrà nel lungo periodo natalizio, riserverà ulteriori bianche sorprese. Stavolta toccherà alle regioni del Nord, in particolare al Nordovest, dove confermiamo forti nevicate proprio nella giornata di mercoledì. Saranno nevicate a quote pianeggianti, città come Torino e Milano dovrebbero ricevere la loro bella razione di neve.

Sarà bene non farsi trovare impreparati perché nei modelli a più alta risoluzione scorgiamo accumuli niente male. Vedremo, difficile in certe situazioni spingersi troppo nei dettagli. Detto che la neve è certa, per gli accumuli si dovrà valutare anche l’entità delle precipitazioni. Più saranno forti e più facilmente avverrà il trasferimento dell’aria fredda nei bassi strati. Ricordiamoci che stiamo parlando di aria artica, aria pesante quindi, che appunto tende a scivolare alle quote inferiori in compagnia dei fenomeni atmosferici.

Attenzione, perché nel corso del fine settimana potrebbe subentrare un altro vortice ciclonico e anch’esso dovrebbe essere sostenuto da aria fredda. Significa che il tempo registrerà un nuovo peggioramento, ma su quest’ultima evoluzione sussistono ancora delle incertezze. Perché c’è chi punta all’approfondimento di una struttura ciclonica secondaria proprio sui nostri mari, chi invece vede un’irruzione rapida destinata a scivolare velocemente verso sud.

Ovviamente torneremo sull’argomento e vi invitiamo a seguire i prossimi approfondimenti perché vista la situazione attuale le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.