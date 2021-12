Primo tentativo a vuoto. Avremmo potuto titolare così l’approfondimento odierno, forse avrebbe reso meglio l’idea della complessità dell’evoluzione meteo climatica in divenire.

Il gelo colpirà mezza Europa, a partire dai settori orientali e sudorientali. Arriverà fino in Grecia, tant’è che nel corso del fine settimana e nelle primissime fasi della prossima riuscirà a lambire Sud e adriatiche dando luogo a qualche debole precipitazione sparsa. Considerando temperature pienamente invernali – difatti sono attese in sensibile diminuzione – potranno assumere carattere nevoso a bassissima quota.

Poco, viste le premesse. Abbiamo un bel blocco anticiclonico posizionato nel cuore del Vecchio Continente ed è il blocco che faciliterà lo scivolamento di un blocco d’aria gelida sui settori orientali europei. Poi però il blocco – che sembrava in grado di resistere più a lungo – cederà sotto l’incalzante Vortice Polare. Già, proprio così, il Vortice Polare riuscirà a ricompattarsi – temporaneamente – creando i presupposti per l’accelerazione del flusso zonale.

L’aria gelida verrà risucchiata verso ovest, direzione Europa occidentale. Transiterà troppo a nord per poterci coinvolgere, quindi il primo tentativo di evento invernale fallirà. Come spesso capita – non è la prima volta, non sarà nemmeno l’ultima – le ondate di gelo schivano le nostre regioni prediligendo altri lidi. Diciamo che per giungere su di noi debbono incastrarsi una serie pressoché infinita di tasselli, mentre quando si tratta di coinvolgere altre zone europee non vi sono ostacoli sostanziali quali ad esempio Alpi, Appennino, Mediterraneo.

Tutto finito? Neanche per idea. E’ soltanto un primo cenno di quel che potrebbe accadere più avanti. A cavallo tra fine anno e inizio 2022 potrebbe riproporsi un bel blocco anticiclonico, ovvero l’Alta Pressione delle Azzorre potrebbe spingersi in direzione nord. Che significa? Semplice: altro gelo in rotta verso sud. Vedremo poi dove, ma l’idea di un gennaio pienamente invernale resta. E’ ipotesi plausibile, anche in virtù delle complesse dinamiche atmosferiche.

Attenzione però, perché le sorprese potrebbero verificarsi già a ridosso di fine dicembre, allorquando freddo pienamente invernale e maltempo persistente potrebbero colpire le nostre regioni. Con che effetti? Ne parleremo approfonditamente non appena avremo la certezza di quanto affermato.