Cosa succederà nel corso del fine settimana? Abbiamo parlato, a più riprese, dello scossone barico che sta coinvolgendo il vecchio continente. Uno scossone dettato, lo ripetiamo, da dinamiche particolarmente complesse a carico dell’atmosfera e in modo particolare a carico del Vortice Polare.

Il riposizionamento dell’Alta Pressione delle Azzorre è evidente, non a caso abbiamo assistito a un netto miglioramento del tempo su tutte le nostre regioni. Ma contestualmente alla stabilità atmosferica del Mediterraneo centrale registriamo un’accelerazione invernale imponente sull’Europa orientale e ben presto sui settori sudorientali.

Aria gelida punterà in quella direzione provocando diffusissime nevicate a bassissima quota. Probabilmente fin sulla Grecia. E’ uno di quegli scenari estremamente propizi al freddo, anzi al gran freddo, nelle regioni del Sud e difatti sarà così. Confermiamo il coinvolgimento delle regioni meridionali, a partire dalla giornata di sabato.

Regioni meridionali che potrebbero essere colpite da precipitazioni sparse, magari non troppo incisive ma viste le temperature dovrebbe trattarsi di neve a bassissima quota. Sicuramente a quote collinari, ma ad esempio in Puglia potremmo assistere a sconfinamenti a quote inferiori.

Nel resto d’Italia, invece, a quanto pare dovrebbe insistere l’Alta Pressione. Sì, le fondamenta dovrebbero reggere l’urto e in tal modo la protezione anticiclonica dovrebbe proseguire su gran parte del Centro Nord e sulla Sardegna. Sole quindi, ma anche temperature piuttosto basse durante la notte con le solite gelate su aree pianeggianti e vallive, così come continueranno a svilupparsi fitte nebbie nelle medesime zone.

A meno che non vi siano stravolgimenti dell’ultimo minuto questo è il quadro meteo climatico del fine settimana. Eventuali cambiamenti non sono da escludere, trattandosi di aria gelida in moto retrogrado – da est verso ovest – potremmo assistere a una maggiore o minore intrusione a seconda dell’esatta collocazione dell’Alta Pressione.