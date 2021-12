Continua a imperversare il maltempo su gran parte d’Italia, ma questo meteo così turbolento è ormai quasi agli sgoccioli. La perturbazione attiva lungo la Penisola è infatti l’ultima di una lunga serie e, una volta traslata verso est, lascerà spazio alla rimonta di un poderoso campo anticiclonico.

Nell’attesa dell’alta pressione, dovremo fare i conti con un weekend dal sapore ancora pienamente invernale. Correnti fredde, in discesa dal Nord Europa, alimentano il profondo vortice di bassa pressione, che attualmente spadroneggia sull’Italia.

Il maltempo interessa il Centro-Sud con precipitazioni anche intense e nevicate che scendono di quota fino in collina lungo parte dell’Appennino, per via dell’aria fredda d’origine artica. Un miglioramento si va affermando pienamente sulle regioni del Nord, dopo le nevicate in alcune aree padane delle ultime 24 ore.

Ora il vortice ciclonico tenderà a sfilare ulteriormente verso sud-est nel corso del weekend, fino a raggiungere il basso versante adriatico e l’area balcanica. L’allontanamento dell’area depressionaria scaturirà dalla spinta da ovest di un esteso campo anticiclonico.

Ci sarà quindi una tregua, con freddo e neve che concederanno una pausa. La rimonta anticiclonica entrerà nel vivo da inizio settimana e riguarderà non solo l’Italia, ma anche buona parte dell’Europa Centro-Occidentale.

L’influenza dell’anticiclone sarà più evidente sull’Italia Centro-Settentrionale, mentre il Sud resterà più ai margini ed esposto ad ulteriori interferenze fredde da est. Il dominio anticiclonico porterà stabilità che non significa però solo bel tempo soleggiato, ma anche diffuse nebbie sulle pianure del Nord.

Dopo così tanto maltempo quasi incessante, l’anticiclone rappresenterà una novità davvero assoluta e sarà in grado di durare per diversi giorni. Solo verso la fine della prossima settimana una discesa fredda diretta sull’Est Europa e sui Balcani potrebbe lambire l’Italia, influenzando più nettamente il Sud e le Adriatiche.