Quando tutto sembrava suggerirci un Inverno scoppiettante, improvvisamente il nulla. O quasi. C’è poco da fare, dobbiamo prenderne atto: ancora una volta il Vortice Polare sarà in grado di condizionare negativamente l’andamento meteo climatico delle prime fasi invernali.

Ci teniamo a sottolinearlo: prime fasi. Sì, perché in giro per il web sta montando lo sconforto e come al solito la passionalità di chi ama la meteorologia fa sì che si perda lucidità. In queste situazioni ingarbugliate la razionalità è una dote rara, ma allo stesso tempo è una dote necessaria per poterne venire a capo.

I modelli previsionali, tutti, danno ampio spazio all’accelerazione del Vortice Polare e al conseguente approfondimento di una mastodontica depressione tra il Nord Europa e il Nord Atlantico. Depressione che, per chi non lo sapesse, si strutturerà in seguito alla fusione tra la possente massa d’aria gelida proveniente da est e l’altrettanto possente massa d’aria umida proveniente da ovest.

In presenza di una struttura depressionaria in quella posizione non possiamo pretendere nulla da diverso dall’accelerazione zonale. Le correnti da ovest prenderanno letteralmente il sopravvento, spazzando via freddo e quant’altro. Correnti che dovrebbero raggiungerci nel corso della settimana natalizia, innescando un po’ di variabilità a qualche precipitazione sparsa nelle regioni occidentali.

Attenzione però, perché l’Alta Pressione verrà schiacciata sui paralleli e il perno principale non sarà poi così distante dalle nostre regioni. Difatti, carte alla mano, potrebbe approfittare delle ondulazioni più o meno vivaci delle correnti atlantiche per garantirci delle giornate di sole.

Sul fronte termico dobbiamo dirvi che le proiezioni sono tutte – nessuna esclusa quindi – orientate verso un corposo rialzo delle temperature. Via il freddo quindi, probabilmente anche di notte. L’ingresso d’aria umida, più o meno mite a seconda della componente meridionale o occidentale, farà salire anche i valori notturni.

Anticipiamo il quesito di tanti: quando tornerà il vero Inverno? A questo punto l’unica risposta che possiamo darvi è la seguente: a gennaio 2022. Le dinamiche atmosferiche, lo ribadiamo per l’ennesima volta, sembrano puntare decisamente verso un Inverno freddo e nevoso. Ipotesi che continueremo a portare avanti fin tanto che dall’atmosfera non giungeranno segnali opposti.