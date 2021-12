Ci siamo, tra qualche giorno entreremo ufficialmente nell’ultima settimana dell’anno. Prima però, per chi ancora non lo sapesse, dovremo affrontare il peggioramento meteo natalizio e sarà un peggioramento che su alcune regioni potrebbe dar luogo a fenomeni particolarmente intensi.

Dopodiché arriverà lunedì 27 dicembre, un lunedì che dovrebbe segnare un ulteriore cambiamento del tempo. Un’area depressionaria, proveniente dall’Atlantico e in transito sull’Europa occidentale, scivolerà lungo il bordo nordorientale dell’Alta Pressione – che nel frattempo si sarà posizionata sulla Penisola Iberica – e attraverserà il nostro Paese.

Sarà un passaggio rapido, ma non per questo improduttivo. Proprio lunedì, infatti, i modelli previsionali ad alta risoluzione evidenziano fenomeni localmente intensi sul Nordovest, in Sardegna e nelle regioni del versante tirrenico. Fenomeni che, nel corso della giornata, scivoleranno da nordovest verso sudest.

Potremmo assistere a degli sconfinamenti precipitativi sul Triveneto e più occasionalmente lungo i settori adriatici-ionici. Per quanto riguarda la neve diciamo che nevicherà esclusivamente sui rilievi, a partire da quote medie specie lungo la dorsale appenninica. Benché ci si aspetti una ventilazione sostenuta dai quadranti nordoccidentali le temperature non dovrebbero calare in modo imponente, seppur una contrazione generalizzata sia comunque attesa.

Martedì potremmo assistere a residua instabilità, prevalentemente nelle regioni tirreniche, mentre da mercoledì si dovrebbe procedere verso un rapido consistente miglioramento. Miglioramento innescato dall’Anticiclone Africano, che dovrebbe irrompere con foga determinando un’impennata delle temperature improvvisa quanto consistente.

Alta Pressione che, carte alla mano, dovrebbe insistere anche nei primi giorni del 2022. Un’Alta Pressione africana che rischia di segnare, pesantemente, circa una decina di giorni. Le anomalie termiche, ovviamente, potrebbero essere esplosive, addirittura nell’ordine di 8-10°C in alcune regioni d’Italia.

Ed è per questo che abbiamo scelto di definire l’ultima settimana dell’anno “folle”. Perché passeremo da un peggioramento di stampo autunnale a una rimonta anticiclonica che potrebbe avere le sembianze primaverili.