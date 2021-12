Abbiamo voluto utilizzare un titolo simpatico – con la speranza che lo sia, ovviamente – per enfatizzare quanto sta per accadere a livello meteo climatico.

I prossimi 3-4 giorni, che ci traghetteranno all’anno nuovo, li ricorderemo a lungo. L’Anticiclone Africano farà parlare di sé eccome, ne parleremo sicuramente qui in Italia ma se ne parlerà anche al di là dei nostri confini. Sì, perché la struttura sarà così ampia da abbracciare una larga fetta del Vecchio Continente.

Sentiremo parlare di altissime temperature, quasi certamente di valori record. Siamo davvero curiosi di capire fin dove potrà spingersi il rialzo termico e conseguentemente sin dove potranno spingersi le anomalie termiche. Un’idea, viste le varie proiezioni, ce la stiamo già facendo. Diciamo che in Italia potremmo sentir parlare di massime over 20°C in tante città, addirittura in alcune località la colonnina di mercurio potrebbe proiettarsi verso quota 25°C. Un assurdità, chiaro.

Quindi tutti al mare, o magari in montagna. Potremo scegliere dove andare, perché tanto il tempo sarà bello. Potremo spostarci, ovviamente nel rispetto delle regole anti Covid, e potremo apprezzare il bel tempo. Occhio, perché chi andrà in montagna potrebbe trovare più tepore che in pianura.

Sì, proprio così. In Inverno, complici le inversioni termiche, spesso può capitare che mentre in pianure e nelle valli ci sia gelo oltre certe quote ci siano sole e temperature gradevoli. Sarà questo il caso, anche perché nelle aree pianeggianti e vallive potrebbero svilupparsi fitti banchi di nebbia e di nubi basse. Localmente anche in qualche tratto costiero.

Non solo. L’aria calda proveniente dall’Africa si farà sentire maggiormente in quota. Chiaramente avremo effetti più evidenti laddove il termometro supererà certe soglie, ma vi invitiamo a tenere d’occhio le temperature montane perché potremmo vederne delle belle. La speranza, per concludere, è che questa parentesi africana non faccia troppo danno. La speranza, ma possiamo ritenerla quasi certezza, è che il quadro meteo climatico possa mutare effettivamente prima dell’Epifania.