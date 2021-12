Ovviamente darvi una data precisa non è possibile, anche perché stiamo parlando di scenari meteo climatici a lungo termine. Dobbiamo necessariamente mantenere la prudenza, anche perché quando si ha a che fare con l’Anticiclone Africano c’è poco da scherzare. Piaccia o non piaccia potrebbe durare più del previsto, ovvero potrebbe spingersi oltre l’Epifania.

E’ quella, a nostro avviso, la data spartiacque per un ritorno in grande stile dell’Inverno. Inverno che si sta concedendo una pausa di riflessione, ma come sempre quando i terremoti atmosferici emisferici si verificano ci troviamo a commentare un bivio stagionale. Ecco, appunto, la Befana – o comunque la prima decade di gennaio – potrebbe rappresentare il bivio stagionale.

Che ne sarà del Vortice Polare? Mollerà il colpo o sarà in grado, come sempre del resto, di respingere al mittente i disturbi che si profilano all’orizzonte? Domanda che ci stiamo ponendo da un po’ di tempo e la risposta, checché se ne dica, sembra puntare sempre in una sola direzione: il cedimento del Vortice.

E’ per questo motivo che continuiamo a ritenere la prima decade di gennaio 2022 fondamentale. Qualche modello previsionale, i più attenti se ne saranno accorti, iniziano a fiutare qualcosina. In particolare iniziano a proporci una ricollocazione dei centri di bassa e alta pressione, l’Alta Africana ad esempio potrebbe traslare verso ovest e da lì iniziare a strizzare l’occhiolino al Nord Europa.

Tale movimento, ovvio, innescherebbe irruzioni fredde verso sud e il Mediterraneo centro orientale potrebbe rappresentare uno degli obbiettivi del ritorno dell’Inverno.

Ma l’elemento più importante è che potrebbe trattarsi di un vero e proprio ribaltone, uno stravolgimento totale dell’atmosfera che potrebbe spalancare le porte a un mese di gennaio da ricordare. Per il freddo e per la neve. Dovessimo puntare qualche soldo lo punteremmo sull’Inverno, quello vero, non sulla permanenza dell’Anticiclone.

Anche perché, diciamola tutta, temperature come quelle che ci accompagneranno nel nuovo anno non avranno nulla di normale. Somiglieranno a valori primaverili, quindi figuriamoci se ci sarà qualcosa di normale. Certe anomalie è bene che finiscano in fretta, altrimenti poi saranno dolori.